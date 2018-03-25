750 قاضيا يشرفون على الانتخابات الرئاسية فى أسيوط







أسيوط - محمود عجمى

أعلن المستشار عاطف عباس رئيس محكمة أسيوط الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسيوط ، انه تم الاستعانة بـ750 قاضيا و4193 موظفا للاشراف على الانتخابات الرئاسية داخل 599 لجنة فرعية ، و497 مركز انتخابيا بـ15 لجنة عامة بمختلف مراكز المحافظة بالاضافة الى عدد من القضاة بصفة احتياطية يتم الاستعانة بهم في حالة الضرورة .

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسيوط ان عدد من لهم حق التصويت بمحافظة أسيوط في الانتخابات الرئاسية يبلغ 2 مليون و563 الف و259 مواطنا .

وفي سياق متصل أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكافة القرى والمراكز وتزويدها بكافة الاحتياجات ، مشددة على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بتكثيف المرور والمتابعة لمقار اللجان الانتخابية وحل أى مشاكل أو صعوبات أمام وصول الناخبين للجان وتزويد جميع اللجان الانتخابية بكراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل وصولهم إلى اللجان الانتخابية وقيامهم بعملية التصويت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء المراكز والاحياء وضرورة التنسيق بين غرف العمليات بكل مركز وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والابلاغ عن أي مستجدات ومتابعة الحالة الأمنية وموقف اللجان قبل وأثناء وبعد انتهاء عمليات التصويت ومتابعة عمليات الفرز بكل مركز.