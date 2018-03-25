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7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الأحد، 25 مارس 2018 05:30 ص
7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها خلافات زوجية - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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هناك العديد من الشروط التى تؤدى إلى إسقاط حضانة الطفل عن أمه، وانتقالها إلى "الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب"، وفقاً لمقتضى القانون.

 

يرصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز الشروط التى تضمنها القانون لإسقاط حضانة الطفل عن الأم.

1- عدم قدرتها على رعايا الطفل لكونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة.

2- إصابتها بمرض معدى خطير قد يؤثر على الطفل.

3- الحكم عليها بجريمة تمس الشرف ومن شأنها الإضرار بالطفل.

4- زواجها من أجبنى عن الطفل المحضون.

5- إذا انتقلت ببلد بعيدة عن بلد الأب (ولى الطفل).

6- عدم مطالبتها بحضانة الطفل لمدة تزيد عن 6 شهور دون عذر.

7- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب.


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