7 جهات بحثية تشارك بمعرض طاقات المصريين دون ابتكارات.. تعرف عليها







وائل ربيعى

تشارك 7 جهات بحثية على مستوى الجمهورية بفعاليات معرض المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بدون تقديم أى ابتكارات، حسب ما جاء ببيان الجهات المشاركة والابتكارات بالمعرض.

يأتى على رأس هذه الجهات التى لم تشارك بأى ابتكارات فى معرض إطلاق طاقات المصريين، صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمى رغم أنه أول جهات التمويل للأبحاث العلمية للمشروعات البحثية على مستوى المراكز البحثية والجامعات فى مصر، ثم معهد بحوث أمراض العيون، وجامعة جلوبال والجامعة الأوروبية، وأكاديمية الشروق، وجامعة هوليوبلس، والجامعة الحديثة للعلوم والتكنولجيا، وجامعة نيو جيزة.