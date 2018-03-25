5 ابتكارات من "البحث العلمى" بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين







وائل ربيعى

تشارك أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بـ 5 ابتكارات فى معرض المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وتشارك الأكاديمية بمشروعات "صنع فى مصر ومعتمد من الاتحاد الأوروبى، وجهاز مراقبة المريض، وجهاز مراقبة للمزارع السمكية ( نايل بوت )، وفيشة كهرباء ذكية توفر 20% الكهرباء( قابس)، ونموذج محلى للزراعة الرأسية المائية ( سكاى جرين).

ويشارك معهد بحوث الإلكترونيات، فى المعرض بعدد من المشروعات البحثية وهى كشافات LED الداخلية والخارجية، ونظام ميكنة المنظومة الزراعية باستخدام شبكة المجسات اللاسلكية، ونظام تحديد الهوية بموجات الراديو ذات الرقاقات النشطة.

وتشارك جامعة الإسكندرية، بـ "مستكشف المريخ Mars Rover، وتصميم وتصنيع طائرة متحكم فى طيرانها عن بعد، وغواصة آلية Remote Operated Vehicle، وتصميم وتصنيع سيارة السباق SAE Formula Student.