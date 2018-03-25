29 قضية مخدرات و5 أسلحة حصيلة حملة استهدفت بؤرا إجرامية بالجيزة

29 قضية مخدرات و5 أسلحة حصيلة حملة استهدفت بؤرا إجرامية بالجيزةالأحد، 25 مارس 2018 11:21 ص
حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، 29 قضية مخدرات، و5 أسلحة وعدد من الطلقات خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.
كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تنفيذ 240 حكم قضائى، وإزالة 470 حالة تعدى وإشغال طريق، بالمنطقة الأثرية بالهرم، والطريق الدائرى، وعدة مناطق أخرى بالمحافظة.
ونفذت مديرية أمن الجيزة 13 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وشقق الأوقاف، وحررت 74 قضية تموينية، ضٌبط خلالها كميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وأطنان من الدقيق المدعم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
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