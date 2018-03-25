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27 مايو الحكم على المتهمين بقتل مرشح برلمانى سابق وراهبة بطريق إسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 12:52 م
27 مايو الحكم على المتهمين بقتل مرشح برلمانى سابق وراهبة بطريق إسكندرية الراحل عبد الحليم النايض - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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أرجئت محكمة جنايات الجيزة، النطق بالحكم على كلاً من "فرحات.ع" و"مختار.ج" و"حسن.د" وشقيق الأول "سالم"، غيابيا، لاتهامهم بقتل المجنى عليه رجل الأعمال والمرشح البرلمانى السابق عبد الحليم النايض والراهبة إثناسيا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل شخص آخر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة فى جلسة 27 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل، وطلبة فوزي شلبي، وإيهاب كمال عزيز، وأمانة سر محمد السيد ووائل السيد.

وكشفت تحقيقات المستشار بدر مروان، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة السابق، أن المتهمين تربصوا بالمرشح السابق للبرلمان ورجل الأعمال عبد الحليم النايض "62 سنة"، أثناء عودته من رحلة عمرة، على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ظهر يوم وقفة عيد الفطر، وفور رؤية سيارته التى يستقلها بصحبة نجله "حمزة" عند الكيلو 40، أطلقوا وابلا من النيران ناحيته، ما أدى إلى إصابته ونجله.

وتابعت التحقيقات، أنه بعد توقف السيارة ترجل منها المتهمين وأطلقوا النار مباشرة على النايض ليردوه قتيلا، وأصيب نجله بعدة عيارات نارية فى الكتف والقدم، كما تسبب إطلاق النار بكثافة إلى مقتل الراهبة "إثناسيا" بطلقة فى الرأس، بعدما تصادف مرور سيارة تستقلها برفقة آخرين بموقع الحادث.

وأضافت التحقيقات أن خلافا ثأريا نشب بين عائلة بحير والتى ينتمي إليها رجل الأعمال، وعائلة "حسونة"، التى ينتمى لها المتهمين الأول والثانى بمدينة وادى النطرون، بسبب خلاف على قطعة أرض، وقبل مقتل رجل الأعمال بـ3 أشهر، قتل شقيق المتهم الأول على يد أحد أفراد عائلة المجنى عليه، ليقرر المتهمين الانتقام من "النايض" باعتباره كبير عائلة "بحير".


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