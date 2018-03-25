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22 أبريل .. الحكم فى دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق

الأحد، 25 مارس 2018 02:56 م
22 أبريل .. الحكم فى دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لوجو قناة الشرق الاخوانية-ارشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر للحكم بجلسة 22 أبريل المقبل.
 
اختصمت الدعوى رقم ٥٠٦٢٤ لسنة ٧١ ق ، رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

 


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