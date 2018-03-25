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22 أبريل.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

الأحد، 25 مارس 2018 02:54 م
22 أبريل.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى مجلس الدولة - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاحد ، مد أجل حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا بجلسة 22 ابريل المقبل .

 

وقالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتى اختصمت وزير الداخلية ، إنه أشيع ، يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

 

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى.

 

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.


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25 مارس ..الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

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