يونيسف تطالب المجتمع الدولى بتوفير 350 مليون دولار لليمن







عمان (أ ف ب)

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الأحد، المجتمع الدولى بتوفير 350 مليون دولار للاغاثة فى اليمن، معتبرة أنه "مبلغ تافه" مقارنة بما ينفق على الحرب.

وقال خيرت كابالارى، المدير الإقليمى لليونيسف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفى فى عمان إن "يونيسف تطلب لبرنامجها الإغاثى لعام 2018 وحده 350 مليون دولار، وهو مبلغ تافه".

وأضاف "لأكون واضحا هو فعلا مبلغ تافه مقارنة بمليارات الدولارات التى تنفق على القتال فى الحرب، نحن نطلب مبلغا تافها".

وقال كابالارى خلال المؤتمر الصحفى إن "الوضع فى اليمن يفطر القلب، صدمت الأسبوع الماضى فى صنعاء برؤية مئات لا بل آلاف الأطفال يتسولون فى الشوارع".

وأضاف "كنت قبل سنوات مبعوثا من اليونيسف لدى اليمن ولم أر ما نراه واقعا اليوم، حيث يمد أطفال صغار أيديهم طلبا لبعض المال أو بعض الطعام".

وأشار إلى أثر الفقر على الأسر والأطفال حيث ينتشر الزواج المبكر "75% من الطفلات اليمنيات يتزوجن قبل عمر 18 عاما، ونصف الفتيات فى اليمن يتزوجن قبل عمر 15 عاما".

وبحسب الأرقام الرسمية فان 80 % من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، وحض كابالارى السلطات فى أنحاء اليمن على "السماح دون شروط للمساعدات الإنسانية كافة بالوصول".

وأضاف "نخسر وقتا ثمينا فى مناقشة شروط يفرضها جميع الأطراف، شروط تمنعنا من إيصال المساعدات الإنسانية، السماح للمساعدات الإنسانية بالمرور لا يجب أن يكون مشروطا".

وبحسب يونيسف فإن كل يوم مر عام 2017 شهد مقتل 5 أطفال على الأقل فى اليمن.