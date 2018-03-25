ولى عهد البحرين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا تفجير الإسكندرية

ولى عهد البحرين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا تفجير الإسكندريةالأحد، 25 مارس 2018 10:39 ص
ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
أ ش أ
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بعث ولى العهد البحرينى نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضحايا التفجير الذى وقع فى مدينة الإسكندرية أمس.
وأعرب الأمير سلمان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا التفجير، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.
وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قد أدانت أمس السبت، الحادث الإرهابى الذى وقع بالإسكندرية، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب مصر ومساندتها لما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار.
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