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ولى عهد أبوظبى ورئيس كوريا الجنوبية يبحثان القضايا المشتركة بين البلدين

الأحد، 25 مارس 2018 03:08 م
ولى عهد أبوظبى ورئيس كوريا الجنوبية يبحثان القضايا المشتركة بين البلدين ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان





أ ش أ
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بحث ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، والذى يقوم بزيارة رسمية للإمارات، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال ولى عهد أبوظبى - خلال اللقاء وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "إن العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية نموذج متميز للعلاقات الاستراتيجية القائمة على الثقة والمصالح المشتركة واتساق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعالمية والعمل من أجل التنمية التى تصب فى مصلحة الشعبين".

وأضافت الوكالة، أن الجانبين بحثا علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى المستجدات الدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والآفاق المستقبلية؛ لتعزيزها وتطويرها، كما شدد الجانبان على أهمية ترسيخ مفاهيم وقيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم، مؤكدين ضرورة مضاعفة المجتمع الدولى جهوده؛ لتحقيق السلام والأمن فى المنطقة والعالم.


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