وفد مجلس أمناء الجامعة الألمانية يزور مؤسسة مجدى يعقوب بأسوان

استقبلت اليوم الأحد، مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب بمدينة أسوان، وفد مجلس أمناء الجامعة الألمانية، برئاسة الدكتور محمد أحمد صالح والمهندس عبد الفتاح منصور والمهندس عصام حمودة والسفير الألمانى، والدكتور إبراهيم الديميرى و الدكتورة رورند دورتيه سكرتير عام هيئة التبادل العلمى الألمانية والوفد المرافق.

وأشار بيان أصدرته جامعة أسوان، أن الزيارة استغرقت ساعة ونصف، استمع الوفد خلالها لشرح توضيحى لمقر المعهد والخدمات التى تقوم بها تجاه مرضى القلب بمختلف تخصصاته من الأطفال وكبار السن، وأن المعهد يقدم رسالة إنسانية فى علاج المرضى غير القادرين ويعمل المعهد على نشر قيم التكافل الاجتماعى.

كما عرض وفد الجامعة الألمانية إمكانية التعاون بين الطرفين فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجال البحث العلمى والعمل على تطوير الخدمة بمعهد مجدى يعقوب، وأكد الدكتور محمد صلاح على أن المركز يعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية داخل مصر سواء الجينية أو الوراثية.