وصول 2315 راكب و 6500 طن بوتاجاز و 4 آلاف طن ردة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء بور توفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع والسفينة منة وعلى متنها 4 الآف طن ردة قادمة من اليمن.

كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 296 راكب و 179 شاحنة بضائع و11 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة فرح1 و على متنها 1639 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان و ثلاث سفن اخرى وهى مسرة،النوى اكسبريس،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 429 راكب و 147 شاحنة بضائع و 15 شاحنة عفش ركاب و6 سيارة

وفى نفس السياق،يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 865 راكب منهم 223 معتمر و 6 باص عمرة و تداول 102 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 174 راكب و 16 براد و 9 تريلا و 1 سيارة و 1 باص جيت كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 180 معتمر و4 باص عمرة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى آيلة وسينا وبريدج وعلى متنهم 351 راكب و 19 براد و 16 تريلا و 3 سيارة فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 340 راكب منهم 43 معتمرو1 باص عمرة و 22 براد و 20 تريلا و 1 سيارة .