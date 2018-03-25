وصول جثماين شهيدى الإسكندرية وتوافد المعزيين لبدء مراسم الجنازة العسكرية

وصول جثماين شهيدى الإسكندرية وتوافد المعزيين لبدء مراسم الجنازة العسكريةالأحد، 25 مارس 2018 11:52 ص
الجنازة العسكرية بمسجد القائد إبراهيم
الاسكندرية جاكلين منير
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وصلت منذ قليل جثامين شهيدى الاسكندرية، فى محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الأسكندرية، إلى مسجد القائد إبراهيم لأداء صلاة الجنازة .
وتوافد الأهالى المعزيين بالإسكندرية للمشاركة فى شييع الجنازة العسكرية لشهيدين علي جلال، وعبدالله محمد، والتى سيتم تشييعها اليوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد القائد إبراهيم، حيث سيتم دفن الشهيد على جلال بمدافن ابو النور بالضهريه، والشهيد عبدالله محمد سيتم دفنة بقرية اسطال مركز سملوط غرب محافظة المنيا.
وشهد مسجد القاىد إبراهيم تواجد أمنى مكثف استعدادا لتشييع الجثامين فى جنازة عسكرية.
يذكر انه استشهاد المجندين جاء أمس بعد تفجير سيارة مفخخة فى محاولة فاشلة لاغتيال مدير امن الاسكندرية اللواء مصطفى النمر.
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