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وزير خارجية فرنسا لودريان يزور فلسطين غدا

الأحد، 25 مارس 2018 10:55 ص
وزير خارجية فرنسا لودريان يزور فلسطين غدا وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان





أ ش أ
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قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات ان زيارة وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان إلى فلسطين غدا الإثنين  تأتى فى إطار بحث التطورات والمستجدات المتعلقة بعملية السلام خاصة بعد القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها ، وتصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين.

وأضاف جرادات فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاحد ان وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، سيقوم بزيارة رسمية إلى رام الله بعد غد الثلاثاء، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكى، مشيرا الى ان وزير خارجية البحرين بصدد زيارة مماثلة لفلسطين ،ويجرى العمل لترتيب هذه الزيارة.

 


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