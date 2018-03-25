وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ كبارى بالطريق الساحلى الدولى بكفر الشيخ

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ كبارى بالطريق الساحلى الدولى بكفر الشيخالأحد، 25 مارس 2018 03:51 م
الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال جولته
كتب رضا حبيشى
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أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولة تفقدية بالطريق الساحلى الدولى، لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من الكبارى بمحافظة كفر الشيخ، حيث تفقد أعمال تنفيذ كوبرى الشيخ مبارك الذى يقع فى تقاطع الدولى الساحلى مع طريق مصيف ومدينة بلطيم، الذى بلغت نسبة تنفيذه حوالى 96% ويبلغ طوله 750 متر بالمداخل وعرضه 22 متر وتبلغ تكلفته الإجمالية 65 مليون جنيه.
ووجه وزير النقل وفق بيان صحفىى مسؤلى الشركة المنفذة بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال قبل شم النسيم لتسهيل حركة المصطافين وضرورة الاهتمام بالاضاءة والعواكس واعمال النيوجرسى وتكثيف اللوحات والعلامات الإرشادية بما يحقق عوامل السلامة والأمان بالإضافة الى موافته بتقرير نهاية الاسبوع الجارى بأخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع.
وقام وزير النقل بمتابعة اعمال تنفيذ مشروع كوبري مصرف زغلول والذي يشمل انشاء كوبرى أعلى المصرف بطول 250 بالمطالع والمنازل بالإضافة إلى إنشاء نفقين لخدمة المواطنين، ووجه الوزير بالإنتهاء من أعمال الكوبرى قبل شهر رمضان الكريم تيسيرا على المواطنين.
كما تابع الوزير أعمال تنفيذ كوبرى ترعة الرشيدية الذي يبلغ طوله 300 متر بالمطالع والمنازل، ووجه أيضا بالإنتهاء من أعمال تنفيذه قبل شهر رمضان وأن تتم كافة الأعمال وفق قياسات الجودة العالية مع الاهتمام بالعلامات الإرشادية والعواكس.
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