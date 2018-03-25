وزير القوى العاملة يوجه رسالة لشعب وعمال مصر بمناسبة الانتخابات الرئاسية







كتب محمود راغب

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة لشعب وعمال مصر بمناسبة الانتخابات الرئاسية غدا، الاثنين، قائلا: "مصر تمر بمرحلة حاسمة فى تاريخها، وهى الانتخابات الرئاسية 2018 مما يتطلب منا جميعا أن نرسم صورة حقيقة عن مصر أمام كل دول العالم، ونبرز دور المواطن والشعب المصرى فى القدرة على اتخاذ خطوات للتنمية للنهوض بمصر، مشددا على أن ذلك لن يتأتى إلا إذا كنا قادرين أن نؤكد للعالم بأن الموطن والشعب المصرى قادر على ذلك".

وأضاف وزير القوى العاملة: "أن القوات المسلحة والشرطة المصرية، فى سيناء الحبيبة تثأر للشهداء، وتحافظ على سلامة وأمن مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن نرد على الإرهاب الاسود- الذى ينادى بمقاطعة الانتخابات- ردا حاسماً بأن يثبت المواطن للعالم كله بأنه قادر ومشارك وموجود، وأن يرسم صورة حقيقية حتى نعيد حق الشهداء مثل "منسى، ومغربى، والشبراوى".

وأشار إلى أنه يجب أن نقدم للعالم كله صورة حقيقة عن مصر، تؤكد أن المواطن والشعب المصرى هو صاحب الحق الأول فى رسم كل الخطوات التى تسعى لتنمية دولته الحبيبة.

واختتم الوزير رسالته مردداً " تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

ومن المقرر أن يدلى وزير القوى العاملة، محمد سعفان غدا الأثنين، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018، بمقر لجنة مدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح الإعدادية، سابقا "المدرسة التجريبية الموحدة الإعدادية " بمدينة نصر.