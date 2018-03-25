وزير الصحة يعيد تشكيل لجنة جراحات الجهاز الهضمى برئاسة عميد معهد الكبد







كتب وليد عبد السلام

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزير الصحة رقم 104 لسنة 2018، بإعادة تشكيل اللجنة العلمية المختصة بأمراض وجراحات الجهاز الهضمى.

وبحسب القرار، ضم التشكيل الجديد كلا من: عميد معهد الكبد بصفته، والدكتور قدرى السعيد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور عمرو هيكل، الأستاذ بكلية طب عين شمس، والدكتور محمد رمضان، الأستاذ بطب عين شمس، والدكتور نعمان الجارم، الأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عثمان الأستاذ بجامعة عين شمس.