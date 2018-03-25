وزير الصحة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية غدا بالقاهرة الجديدة







كتب وليد عبد السلام

يتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، صباح غد الاثنين، للإدلاء بصوته الانتخابى بمقر لجنة مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعى بالتجمع الأول – محور يوسف السباعى - القاهرة الجديدة الساعه 9.3 صباحاً.

عقب ذلك، يتوجه وزير الصحة والسكان لترأس غرفة الازمات والطوارئ بمقر ديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية.