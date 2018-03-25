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الأحد، 25 مارس 2018 07:54 م
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وزير الصحة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية غدا بالقاهرة الجديدة

الأحد، 25 مارس 2018 07:14 م
وزير الصحة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية غدا بالقاهرة الجديدة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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يتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، صباح غد الاثنين، للإدلاء بصوته الانتخابى بمقر لجنة مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعى بالتجمع الأول – محور يوسف السباعى - القاهرة الجديدة  الساعه 9.3 صباحاً.
 
عقب ذلك، يتوجه وزير الصحة والسكان لترأس غرفة الازمات والطوارئ بمقر ديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية.

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الادلاء بصوته فى انتخابات الرئاسية

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