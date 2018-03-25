وزير الزراعة يدلى غدا بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية

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يدلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بصوته فى الانتخابات الرئاسية صباح غد الإثنين بلجنة مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية، بشارع الهرم.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الإثنين ولمدة ٣ أيام، الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية فى الداخل، تحت إشراف قضائى كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات يوم الثانى من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.

ويتنافس فى تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة.