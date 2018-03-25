وزير التنمية المحلية يعتذر لرئيس مجلس النواب عن تصريحاته حول طلبات التوصية







كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين أهـداف ومبادئ يسعى أعضاء مجلس النواب الموقـرين لتحقيقها قبل أى جهة أخرى، بل ويسعون إلى سلامة وتأكد تطبيق الحكومة لها، موضحا أن استخدامه بعض الألفاظ حول تلقى طلبات تزكية من النواب، وإلقائها فى القمامة، كان إساءة فى التعبير يعتذر عنه لرئيس المجلس والنـواب.

وأوضح الجندى فى بيان له أنه كانت لديه رغبة فى التأكيد على إعمال الدستور والقانون فيما يتعلق بالبعـد عن الوساطة والمحسوبية ونصرة للحيادية والشفافية فى معايير الاختيار.

وأشار الجندى إلى أن علاقته مع أعضــاء مجلس النواب الموقـر تتسـم بكـل التقــدير والاحـترام والاهتمـام بكـل مايتقـدم به النـواب للوزارة ســواء فى الأيـام المحـددة لمقابلتهم أو حـتى تلك التى تتم دون موعـد سابق مع الاهتمـام بكـل مايتلـقى من طلبــات، حتى الطلبــات التى تم تلقــيها فيما يخـص المسابقة الأخــيرة لاختـيار القــيادات محتفـظ بهـا كاملـة وأن ماذكر بألفاظ سيئة كان صيغة مبالغـة لكســب ثقة الزمـلاء المتقـدمين للمسـابقة بعـدم وجود وساطة أو محسوبية وبـدء مرحلة جديدة تعتمد على الكفـاءة فقـط.