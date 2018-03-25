





كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية انتهاء استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية المقبلة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بالعملية الانتخابية.

وأشار الجندى ، فى بيان رسمى، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز كل مقرات اللجان الانتخابية بالمحافظات وتوفير وسائل الراحة بها لاستقبال الناخبين للإداء بأصواتهم.

وقال الجندى، إنه تم تجهيز غرفة عمليات بالوزارة تعمل اعتباراً مِن صباح غد الإثنين وحتى نهاية العملية الانتخابية، وأضاف الجندى أنه سيتم التنسيق والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إعداد تقارير متابعة على مدار اليوم بغرفة العمليات الوزارة عن سير العملية الانتخابية لسرعة التعامل مع المشاكل والمعوقات المؤثرة على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقارير على مدار الساعة للتعرف على نسب المشاركة أول بأول فى الانتخابات.

وأوضح الجندى، أنه سيتم التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة، وتذليل كل العقبات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات، وكذلك التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وأضاف الجندى أنه تم التنبيه على غرفة عمليات المحافظات بسرعة الإبلاغ عن أى معوقات تحد من سير العملية الانتخابية أولا بأول لاتخاذ القرارات اللازمة.

ووجه الجندى نداءً لجموع الشعب المصرى بضرورة النزول والمشاركة بكل حرية فى الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم المقبل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.