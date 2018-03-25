وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الأول.. غدا

وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الأول.. غداالأحد، 25 مارس 2018 01:45 م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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يدلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بصوته بإحدى مدراس منطقة التجمع الخامس، أول أيام الانتخابات الرئاسية غدا الإثنين، فيما يتعذر الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمى، الإدلاء بصوته بأول أيام التصويت؛ نظرًا لظروف سفره، وسيشارك بآخر أيام الاقتراع.
ويشارك الدكتور أشرف حاتم، مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتى، ظهر غد الإثنين، فيما يدلى الدكتور حسام الملاحى صوته بمدرسة السيدة عائشة بالحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر.
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