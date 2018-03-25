وزير التعليم العالى يتفقد معرض الابتكارات والمشروعات







كتب وائل ربيعى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، مساء اليوم الأحد معرض الابتكارات والمشروعات الذى أقيم على هامش مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" .

واستمع الدكتور خالد عبد الغفار خلال تفقده المعرض لشرح تفصيلي من ممثلى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المشاركة فى المعرض، كما شهد الوزير عدد من الابتكارات التى قدمتها الجهات المشاركة في المعرض .

واستفسر الوزير عن بعض المفاهيم العلمية التي استمع إليها من العارضين من الطلاب المشاركين بالمعرض، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية مع المشاركين في المعرض من الطلاب.