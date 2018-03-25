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الأحد، 25 مارس 2018 04:31 م
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وزير التعليم العالى يتفقد معرض الابتكارات بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين

الأحد، 25 مارس 2018 03:31 م
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الابتكارات بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





وائل ربيعى
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، معرض الابتكارات والمشروعات الذى أقيم على هامش مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" الذى تنظمه الوزراة على مدار يومين، بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، بمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية.

من جانبه، استمع "عبد الغفار" لعرض تفصيلى عن هذه المشروعات، وطريقة تصنيعها، فضلا عن أهميتها التطبيقية، كذلك ناقش الوزير عدد من الطلاب واستمع لآرائهم في كيفية تحويل هذه المشاريع على أرض الواقع.


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