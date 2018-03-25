وزير التعليم العالى يتفقد معرض الابتكارات بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين







وائل ربيعى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، معرض الابتكارات والمشروعات الذى أقيم على هامش مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" الذى تنظمه الوزراة على مدار يومين، بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، بمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية.

من جانبه، استمع "عبد الغفار" لعرض تفصيلى عن هذه المشروعات، وطريقة تصنيعها، فضلا عن أهميتها التطبيقية، كذلك ناقش الوزير عدد من الطلاب واستمع لآرائهم في كيفية تحويل هذه المشاريع على أرض الواقع.