وزير الإسكان يدلى بصوته بانتخابات الرئاسية غداً بالمدرسة الفندقية بالشيخ زايد







كتب أحمد حسن

يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية صباح غد الاثنين، بالمدرسة الثانوية الفندقية، بمدينة الشيخ زايد، بجوار قسم الشرطة، بالحى العاشر، بالمجاورة 1.

فى سياق متصل بدأت قوات الجيش والشرطة تأمين أكثر من 11 ألف مركز ومقر فى أنحاء مصر، تمهيدا لاستقبال الناخبين صباح غد الاثنين، مع استعداد 59 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

وتبدأ عمليات التأمين اعتبارات من الليلة، وتستمر حتى نهاية ماراثون الاقتراع مساء الأربعاء المقبل، وذلك من خلال خدمات أمنية ثابتة فى محيط اللجان، تربط بينها أقوال أمنية متحركة، فضلا عن تفقد مساعدى وزير الداخلية ومديرى الأمن لمحيط اللجان الانتخابية، للاطمئنان على الانتشار الشُّرَطى ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع.