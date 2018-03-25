وزير الأوقاف يعلن الاستعداد الدعوى والاجتماعى المبكر لاستقبال شهر رمضان

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، استعداد الوزارة المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك على الصعيدين الدعوى والاجتماعى لما لهذا الشهر الكريم من طبيعة خاصة دينيا واجتماعيا.

وقال وزير الأوقاف، فى تصريح له، اليوم الأحد، إنه تم الاستعداد دعويا بتوفير الأئمة والدعاة سواء بالداخل أو الخارج لإحياء ليالى رمضان والاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وترتيلا وقراءة وتكثيف الدروس الدينية بعد صلاة العصر يوميا للرد على اسئلة المصلين والانتهاء من فرش وتهيئة مساجد الجمهورية ودعمها بالائمة والمصاحف لاستقبال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتوزيع شنط رمضان للفقراء والمحتاجين بالمحافظات الأكثر احتياجا، وأنها أنهت الاجراءات اللازمة لتوفير 800 طن سكر و800 طن أرز و400 طن مكرونة لتوزيعها على الفقراء فى الشهر الفضيل وفق قاعدة البيانات لديها وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وتحتوى كل شنطة على 5 كيلو أرز وسكر ومكرونة يمكن زيادتها للاكثر احتياجا.

وقال وزير الأوقاف، إنه ناقش مع وكلاء الوزارة بالمحافظات توفير صكوك الاضحية، حيث ستوفر الوزارة 100 ألف صك اضحية بقيمة 1500 جنيه للصك يتم توزيعها فى الوقت المناسب قبيل عيد الضحى مراعاة لوضعها الشرعى، وأعلن وزير الأوقاف تحمل الوزارة على نفقتها الخاصة ومن مواردها تكاليف علاج مصابى "فيروس سى"، والأورام من العاملين بالوزارة فى اطار دورها الاجتماعى، إضافة لتوفير شهادات تامين ضمان للعمالة المداومة والسائقين والخدمات بقيمة تقديرية الف جنيه يتم تقسيطها على العامل.