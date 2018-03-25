وزير الأوقاف يعتمد تكليف 9 قيادات إشرافية جديدة للعمل بالمديريات

وزير الأوقاف يعتمد تكليف 9 قيادات إشرافية جديدة للعمل بالمديرياتالأحد، 25 مارس 2018 06:35 م
د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، مذكرة القطاع الدينى بشأن تكليف 9 قيادات بمسابقة الإدارة الإشرافية (مدير إدارة – رئيس قسم – مفتش) لمدة ستة أشهر، على أن يسكن بعدها من يجتاز فترة الصلاحية للعمل القيادى بناء على تقارير المتابعة والتفتيش ومدير المديرية، وذلك على النحو التالى:
م الاسم المديرية الوظيفة المنتدب عليها
1. سعود محمد رضا حسين محمد قنا مفتش
2. محمد أحمد سيد محمد الوادي الجديد مفتش
3. عاصم منصور توفيق محمد قنا مفتش
4. محمود يوسف محمد على الأقصر مفتش
5. حامد خليفة إبراهيم عيسوى البحيرة مدير إدارة
6. محمد أبو القاسم عبد الحميد حسن البحر الأحمر مفتش
7. عبد النعيم أحمد مصطفى محمد سوهاج مفتش
8. إبراهيم عبد العاطي عبد الشافي النياد المنوفية رئيس قسم بإحدى الإدارات
9. منتصر عبده على دسوقى سوهاج رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية
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