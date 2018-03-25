وزيرا النقل والبترول يفتتحان ويضعان حجر أساس مشروعات بميناء دمياط البحرى.. صور

دمياط عبده عبد البارى

وضع اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس طارق الملا وزير البترول، بحضور الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء بحرى ايمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط - حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات بالميناء حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع محطة متعددة الأغراض بالميناء (صب سائل / صب جاف /بضائع عامة) وافتتاح توسعة وتطوير مركز عمليات الميناء بالإضافة إلى رفع العلم على قاطرتين بحريتين بالميناء.

وأوضح وزير النقل ان الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى زيادة الاقتصاد القومى .

وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن وزارة النقل لديها استراتيجية واضحة للتطوير والتحديث المستمر للموانئ المصرية لمواكبة أحدث النظم فى الموانئ البحرية العالمية.

وأضاف الدكتور هشام عرفات أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المحطة المتتعددة الأغراض تبلغ 1.3 مليار جنيه ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهرا من بدء الأعمال الإنشائية لها، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء رصيف بحرى بطول 630م وعمق -17م وساحة خلفية بمساحة 75 ألف م2، ومن المتوقع أن يحقق زيادة فى حجم التداول تبلغ 4 ملايين طن سنوياً ، وتحقيق إيرادات حوالى 160 مليون جنيه سنوياً ، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم فى ‌تقليل فترة انتظار السفن بالمخطاف الخارجى و‌زيادة معدلات تداول بضائع الصب خاصة الحبوب والغلال وزيادة حمولات السفن المتوقع استقبالها على الأرصفة من 14متر حتى - 17 متر.

كما افتتح وزير النقل توسعة وتطوير مركز العمليات بالميناء بأحدث الأجهزة والمنظومات ليصبح مركز عمليات مشترك يضم جميع الجهات الأمنية المعنية لمواجهة الأزمات والتفاعل مع الحدث وبتكلفة تبلغ 12 مليون جنيه ، حيث يتضمن التطوير، إنشاء غرفة مراقبة مساحتها 250 متر مربع للمراقبين، بالإضافة إلى غرفة خادم رئيسى Server Room ووحدات تخزينية مؤمنة بأنظمة إطفاء إلى وتركيب شاشة عرض حائطية Video Wall لعرض جميع الكاميرات وشاشات عرض منفصلة لزوم المراقبة اللحظية طوال 24 ساعة وكذلك تجهيز غرفة العمليات بجميع منظومات العمليات لتحقيق السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم اتخاذ القرار ثم توجه الدكتور هشام عرفات ووزير البترول لرفع العلم المصرى على القاطرة مختار والقاطرة إبراهيم التى يبلغ قدرة الشد لكل منهما 25 طن وذلك فى إطار خطة زيادة إمكانيات خدمات الميناء وإحلال وتطوير وتحديث الوحدات البحرية بهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات الأداء لمواجهة الزيادة المحققة والمتوقعة لحركة السفن حيث اشار الوزير انه تم استلام القاطرتين مزودتين بأحدث أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة ملاحة متطورة ومجهزة بأحدث أنظمة الدفع (رفاصات فويث شنايدر)(voith schnidre)

وفى سياق متصل، وضع وزيرا النقل والبترول حجر الأساس لإنشاء مصنع لمشتقات الميثانول بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 50 مليون دولار وكذلك وضع حجر الأساس لإنشاء رصيف خاص بمشروع تصدير اليوريا والأمونيا التابع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 65 مليون دولار بما يسمح بتردد وتداول عدد سفن متخصصة يزيد عن المائة سفينة سنويا.