وزارة الصحة: يمكن تفادى 40% من إصابات السرطان باتباع سبل الوقاية







كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة علا خير الله رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، أن 40% من حالات السرطان يمكن تفاديها باتباع سبل التوعية والوقاية التى يحددها الأطباء والمتخصصون فى مجال علاج الأورام.

وقالت الدكتورة علا خيرالله رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن أول سبب من أسباب الإصابة بالسرطان هو التدخين يليه السمنة ثم الفيروسات، مضيفة أن كل ساعة يحدث 13 إصابة جديدة بالسرطان.

وقالت، إن البرنامج القومى للأورام بوزارة الصحة والسكان حدد الأدلة الإرشادية لعلاج الأورام والوقاية منها، مؤكدة أن الوزارة توفر جميع علاجات الأورام الإشعاعية والكيمائية بمراكزها على نفقة الدولة والتأمين الصحى الشامل.

وأوضحت علا خير الله، أن الوزارة تنفق مبالغ كبيرة على علاج الأورام، وتسعى إلى تخصيص مبالغ أكبر من ميزانيتها لتوفير العلاج للمرضى.