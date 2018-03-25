video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"وايمو": لدينا تكنولوجيا كانت ستمنع حادث سيارة أوبر

الأحد، 25 مارس 2018 02:00 م
"وايمو": لدينا تكنولوجيا كانت ستمنع حادث سيارة أوبر أوبر -صورة أرشيفية





لاس فيجاس (رويترز)
إضافة تعليق

قال رئيس وحدة القيادة الذاتية التابعة لشركة ألفابت "وايمو"، إن تكنولوجيا الشركة كانت ستتعامل بأمان مع الموقف الذى واجهته سيارة ذاتية القيادة لمنافستها أوبر الأسبوع الماضى عندما صدمت امرأة فأردتها قتيلة.

كانت سيارة ذاتية القيادة تابعة لأوبر تجرى رحلة تجريبية الأسبوع الماضى عندما صدمت امرأة كانت تعبر طريقا من أربع حارات بدراجتها ليلا فى ولاية أريزونا الأمريكية فقتلتها.

وقال جون كرافتشيك، الرئيس التنفيذى لوايمو، خلال اجتماع للرابطة الوطنية لتجار السيارات فى لاس فيجاس، إن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى سبيل تحقيق هدف الحد من قتلى حوادث السيارات.

وأضاف "نحن فى وايمو لدينا ثقة كبيرة فى أن التكنولوجيا الخاصة بنا ستكون قادرة على التعامل مع موقف كهذا" فى إشارة إلى حالة عبور أحد المشاة للطريق ليلا كما وقع فى حادث سيارة أوبر.

وآثار الحادث الذى وقع فى 18 مارس تساؤلات بشأن عنصر الأمان فى تكنولوجيا القيادة الآلية بشكل عام وبالتحديد فى نظام أوبر الذى لا تتوفر تفاصيل كثيرة عنه.

وتعتزم وايمو تقديم خدمة لنقل الركاب بسيارات ذاتية القيادة تماما فى مدينة فينيكس عاصمة أريزونا خلال الأشهر القليلة المقبلة مع خطط لتوسيع نطاق البرنامج فيما بعد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات القاهرة تؤجل نظر قضية اتهام عهدى فضلى بالكسب غير المشروع لـ22 أبريل

"كنت أعمى والآن أبصر".. الكنائس تقرع أجراسها فى احتفال الأقباط بأحد التناصير.. أطفال يدخلون المسيحية بمعمودية دير القديس سمعان الخراز ويحتفلون بالزفة بعد صلوات القداس.. والكاهن يؤكد: الصوم يجدد الروح

اوبر

النقل التشاركى

الرئيس التنفيذى

تكنولوجيا وايمو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة