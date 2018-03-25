هندسة عين شمس تكرم ثلاث جامعات عالمية " بقصر الزعفران "

محمود راغب

أقامت كلية الهندسة جامعة عين شمس احتفالية بقصر الزعفران لتكريم أعضاء الوفد المشارك في مشروع التخرج الدولي المشترك، والذي ضم ثلاث قارات فمن اقصى الشرق إلي أقصى الغرب وتتوسطهم قلب العالم مصر .

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور نظمي عبد الحميد ،نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة وبحضور الدكتور جاو شي رئيس جامعه خوا ذونغ الزراعية بالصين ،والدكتورة هاله نصار ،والدكتور روبرت هاويت ممثلي جامعة كليمسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم الاتفاق مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الثلاث باصدار كتاب ديجيتل بمحتويات المشروع ،ويوزع في جميع انحاء العالم ليكون اول مشروع دولي مشترك وهذا المشروع، سيصبح بداية لطريق مليء بالمشاريع المثمرة والبنائة بين الجامعات الثلاث .

وفي نفس السياق أعرب دكتور جاو شي رئيس جامعة خوا دونغ الصينية عن بالغ فخرة بالتعاون مع جامعة عين شمس تلك الجامعة العريقة التي تحمل حضارة الماضي واشراقة المستقبل ودعا الطلاب والطالبات بهندسة عين شمس باستكمال دراستهم بجامعة خوا دونغ الصينية والتي يرجع تاريخها الي 120 عام والاي طهرت مع بداية عصر الحداثة في الصين .

من ناحية أخرى شاركت جامعة عين شمس في بطولة اللقاء الرياضي لذوي الاعاقة للجامعات المصرية، والتي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار الإعاقة منحة لامحنة.

حيث استطاع ابطال الجامعة من الفوز بعشرون ميدالية متنوعة بين الذهب،الفضة والبرونز في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

ففي الالعاب الجماعية فاز فريقي كرة الجرس، كرة القدم ذهني بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وفي السباحة مكفوفين فاز الطالب احمد اشرف بذهبيتي أول كرول و ظهر، كما حقق الطالب محمود ياقوت المركز الثاني والميدالية الفضية في سباحة الكرول.

وفي رفع الأثقال اقتنص الرباع عبد الرحمن احمد الميدالية الذهبية في وزن 72ك، بينما حقق الطالب محمد منصور الميدالية الفضية والمركز الثاني في تنس الطاولة وقوف ارجل معاقة وفي ألعاب القوي مكفوفين فاز الطالب امين احمد بفضيتي رمي الجله والقرص، بينما احرز الطالب جمعه شعبان المركز الثاني في رمي الجلة ارجل معاقة، وفي العاب القوي كراسي حصل الطال عبد الرحمن علاء المركز ثاني في ال100 م والمركز الثالث في الرمح وبذلك يكون اجمالي الميداليات 20 ميدالية 3 ذهب ،16 فضةو1 برونز.