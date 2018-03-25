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هل يجوز التصويت ببطاقة الرقم القومى المنتهية؟.. الهيئة الوطنية تجيب

الأحد، 25 مارس 2018 03:18 م
هل يجوز التصويت ببطاقة الرقم القومى المنتهية؟.. الهيئة الوطنية تجيب المستشار محمود الشريف





كتب إبراهيم قاسم
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فى إطار التيسيرات التى تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين من أجل ضمان مشاركة أكبر، فإنه يمكن للناخب التصويت ببطاقة الرقم القومى حتى ولو كانت منتهية، يؤكد على ذلك المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، حيث يشير إلى أن اقتراع الناخب يكون من خلال أصل بطاقة الرقم القومى، ولو لم تكن سارية، أو جواز سفر ثابت به الرقم القومى.

 

وهناك 3 طرق للتعرف على مقر اللجنة الانتخابية للناخب، إما عن طريق إدخال الرقم القومى على الموقع الإلكترونى للهيئة، أو من خلال إرسال رسالة قصيرة على 5151، أو من خلال الاتصال على 141.

 

وتنطلق صباح غدا الاثنين الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل على مستوى الجمهورية، ويستمر الاقتراع لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 28 مارس الجارى، وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء أو لآخر ناخب متواجد فى المجمع الانتخابى.

 

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد اللجان الفرعية 13 ألفا و706 لجان، وعدد اللجان العامة 367 لجنة.

 

ويتابع الانتخابات الرئاسية، 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة.


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