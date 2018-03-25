نيفين جامع: 468سيارة نقل و1000تاكسى ضمن مبادرة الرئيس لتمويل مشروعات الشباب







كتب إسلام سعيد

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التعاون مع صندوق تحيا مصر قد وفر حتى الآن 468 مشروعا صغيرا فى مجال النقل سواء سيارات النقل المبرد حمولة خمسة طن أو واحد ونصف طن أو ربع نقل بدون ثلاجة، لافتة إلى أن كل مشروع من تلك المشروعات يوفر العديد من فرص العمل المستقرة ذات الربحية العالية، مما يضمن استمراره وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحابه وللعاملين فيه.

وقالت نيفين جامع، فى بيان اليوم، إن تكاتف أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية وتكثيف مجهوداتهم فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التى تساعد الشباب على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة هو الطريق الأمثل لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية فى رفع القدرات الاقتصادية لقطاع المشروعات الصغيرة، وزيادة قدراته فى التشغيل والإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشادت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتجربة التعاون المثمرة بين صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات فى تمويل مشروعات فى قطاع النقل الخفيف والتى وفرت الآلاف من فرص العمل، ولبت احتياجات العديد من المحافظات التى كانت تعانى من ضعف خدمات سيارات النقل والأجرة.

جاء ذلك ضمن فعاليات البدء فى تسليم 356 سيارة ربع نقل (بدون ثلاجة او مبردة واحد ونص طن) للشباب فى العديد من محافظات الجمهورية، والذى ينفذه صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة التموين، وقد حصل الشباب على تلك السيارات بتمويل ميسر تصل فائدته الى 5 % وتعمل السيارات المبردة حمولة 1.5 طن بالتنسيق مع وزارة التموين لتغطية احتياجات المواطنين من السلع التموينية فى مختلف المحافظات.

وأوضحت أن تعاون الجهاز مع صندوق تحيا مصر فى تنفيذ مشروع الألف تاكسى والذى تم من خلاله تسليم عدد 1000 تاكسى للعملاء فى 10 محافظات (أسيوط / الأقصر / المنوفية / الفيوم / الشرقية ( مدينة العاشر من رمضان) / دمياط / كفر الشيخ / قنا / الوادى الجديد/ سوهاج) حيث كانت تلك المحافظات تعانى من عدم وجود سيارات اجرة كافية لخدمة المواطنين.

وأكدت نيفين جامع على اهتمام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالمشاركة فى كافة المبادرات القومية التى تخدم الشباب وتعمل على توفير فرص عمل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ويكون لها مردود على حركة التنمية الاقتصادية وتلبى احتياجات المواطنين، وأشارت الى ان الجهاز يتطلع للمزيد من التعاون مع صندوق تحيا مصر والمساهمة فى كافة المبادرات التنموية التى يقودها الرئيس