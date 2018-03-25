نيابة السويس تجدد حبس أعضاء خلية إخوانية 45 يوما على ذمة التحقيقات







السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، تجديد حبس 6 متهمين أعضاء فى خلية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية 45 يوما، على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر بالنيابة العامة، أن المتهمين الصادر قرار من النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات هم، " ف . أ " و "ى . ى . م " و " أ . ع " و " أ . م " و " ش .أ " و " م . ع ".

كان جهاز الأمن الوطنى فى السويس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، قاموا بالقبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خططت لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية داخل محافظة السويس.