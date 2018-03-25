video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان"الأمل "

الأحد، 25 مارس 2018 05:41 م
ننشر نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان"الأمل " الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف





كتب لؤى على
إضافة تعليق

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، بعنوان"الأمل"، وأكدت الوزارة على جميع  الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى .

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى ثقتها فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

 

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (1)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (1)

 

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (2)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (2)

 

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (3)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (3)

 

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (4)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (4)

 

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (5)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (5)

 

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (6)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (6)

 

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (7)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (7)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يعلن الاستعداد الدعوى والاجتماعى المبكر لاستقبال شهر رمضان

وزير الأوقاف: 5 كيلو جرام مواد غذائية لـ 400 ألف أسرة خلال رمضان

وزير الأوقاف: من يحمل أفكارا متطرفة ليس له مكان على المنبر

وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

وزير الاوقاف




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة