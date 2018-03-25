ننشر نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان"الأمل "الأحد، 25 مارس 2018 05:41 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، بعنوان"الأمل"، وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى .
وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى ثقتها فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (1)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (2)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (3)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (4)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (5)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (6)
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوانالأمل (7)
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