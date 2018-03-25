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الأحد، 25 مارس 2018 04:31 م
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ننشر صور غرفة عمليات "الأعلى للإعلام" الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 مارس 2018 03:25 م
ننشر صور غرفة عمليات "الأعلى للإعلام" الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام





كتب محمد السيد
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انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من تجهيز غرفة عمليات المجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وتلقى جميع شكاوى واتصالات الإعلاميين.

وتم تجهيز قاعة بمقر المجلس الأعلى، وتخصيص عدد من الخطوط التليفونية (01016426499-01066383266-01223728211-0225787068)، فاكس (0225789415)، شكاوى الواتس أب (01090004169)، بريد إلكترونى (Info@Scm.gov.eg )،الموقع الرسمى للمجلس(www.scm.gov.eg) وذلك لتلقى الشكاوى ، على أن تستمر فى عملها حتى الخميس  القادم 29/3/2018، وذلك لحرص المجلس على تسهيل التغطية الإعلامية وتلافى أى عقبات أمام أداء الإعلاميين لعملهم ورصد لأى مخالفات.
 
 

 


 

 
 
 

 


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