ننشر صور غرفة عمليات "الأعلى للإعلام" الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية

ننشر صور غرفة عمليات "الأعلى للإعلام" الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسيةالأحد، 25 مارس 2018 03:25 م
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
كتب محمد السيد
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انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من تجهيز غرفة عمليات المجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وتلقى جميع شكاوى واتصالات الإعلاميين.
وتم تجهيز قاعة بمقر المجلس الأعلى، وتخصيص عدد من الخطوط التليفونية (01016426499-01066383266-01223728211-0225787068)، فاكس (0225789415)، شكاوى الواتس أب (01090004169)، بريد إلكترونى (Info@Scm.gov.eg )،الموقع الرسمى للمجلس(www.scm.gov.eg) وذلك لتلقى الشكاوى ، على أن تستمر فى عملها حتى الخميس القادم 29/3/2018، وذلك لحرص المجلس على تسهيل التغطية الإعلامية وتلافى أى عقبات أمام أداء الإعلاميين لعملهم ورصد لأى مخالفات.
وتم تجهيز قاعة بمقر المجلس الأعلى، وتخصيص عدد من الخطوط التليفونية (01016426499-01066383266-01223728211-0225787068)، فاكس (0225789415)، شكاوى الواتس أب (01090004169)، بريد إلكترونى (Info@Scm.gov.eg )،الموقع الرسمى للمجلس(www.scm.gov.eg) وذلك لتلقى الشكاوى ، على أن تستمر فى عملها حتى الخميس القادم 29/3/2018، وذلك لحرص المجلس على تسهيل التغطية الإعلامية وتلافى أى عقبات أمام أداء الإعلاميين لعملهم ورصد لأى مخالفات.
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