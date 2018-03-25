ننشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية فى القاهرة والجيزة







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

بدأت قوات الجيش المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية، اليوم الأحد فى تسلم مقار اللجان الانتخابية بمحافظتى القاهرة والجيزة، استعدادا للانتخابات الرئاسية.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين إرادة الناخبين من أبناء الشعب المصرى والمساهمة فى توفير مناخ أمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستورى.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان، كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع اوضاعها للعمل كأحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاوله من شأنها التأثيرعلى العملية الانتخابية.



تأمين الانتخابات الرئاسية المصرية



الجيش المصرى



القوات المسلحة المصرية تؤمن الانتخابات



تسلم اللجان الانتخابية



جنود الجيش المصرى يؤمنون الانتخابات



جنود الجيش المصرى



عناصر القوات المسلحة المصرية