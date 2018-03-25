ننشر صورة جديدة لشهيد حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

ننشر صورة جديدة لشهيد حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندريةالأحد، 25 مارس 2018 11:04 ص
الشهيد عبدالله محمد
كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" صورة جديدة للشهيد عبد الله محمد، الذي استشهد في حادث محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، قبل تشيع جنازته من مسجد القائد إبراهيم.
وأعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى، انفجار عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.
وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجارى استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وفي وقت لاحق استشهد شرطي آخر.
الشهيد عبدالله محمد
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