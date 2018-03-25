ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية بعد التعديل تبدأ 29مايو وتتنهى 1يوليو







كتب لؤى على

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ بأقسامها: العلمي، والأدبي، وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2017/2018م، والتي ستبدأ بالقسم العلمي يوم الثلاثاء 29/5/2018، بمادتي: الفقه، والديناميكا، وتنتهي يوم الأحد 1/7/2018، بمادتي: الأدب والنصوص،والتفسير .

في حين ستبدأ أعمال امتحانات القسم الأدبي يوم الأربعاء 30/5/2018، بمادتي: الفقه، والمنطق الحديث، على أن تنتهيَ الخميس 28/6/2018، بمادة: اللغة الفرنسية. أمّا الشعبة الإسلامية فستبدأ امتحاناتها الأربعاء 30/5/2018، بمادتي: الفقه، والاقتصاد، وتنتهي الخميس 28/6/2018، بمادتي: التوحيد، والحاسِب الآليّ.

يأتى ذلك تأكيدا لانفرا اليوم السابع بتقديم موعد امتحانات الثانوية يوما وأداء الطلاب مادة فى اليوم بدلا من مادتين بناء على رغبة الطلاب.