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ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية بعد التعديل تبدأ 29مايو وتتنهى 1يوليو

الأحد، 25 مارس 2018 09:55 ص
ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية بعد التعديل تبدأ 29مايو وتتنهى 1يوليو الامتحانات الأزهرية - أرشيفية





كتب لؤى على
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أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ بأقسامها: العلمي، والأدبي، وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2017/2018م، والتي ستبدأ بالقسم العلمي يوم الثلاثاء 29/5/2018، بمادتي: الفقه، والديناميكا، وتنتهي يوم الأحد 1/7/2018، بمادتي: الأدب والنصوص،والتفسير .
 
في حين ستبدأ أعمال امتحانات القسم الأدبي يوم الأربعاء 30/5/2018، بمادتي: الفقه، والمنطق الحديث، على أن تنتهيَ الخميس 28/6/2018، بمادة: اللغة الفرنسية. أمّا الشعبة الإسلامية فستبدأ امتحاناتها الأربعاء 30/5/2018، بمادتي: الفقه، والاقتصاد، وتنتهي الخميس 28/6/2018، بمادتي: التوحيد، والحاسِب الآليّ.
 
 
 
يأتى ذلك تأكيدا لانفرا اليوم السابع بتقديم موعد امتحانات الثانوية يوما وأداء الطلاب مادة فى اليوم بدلا من مادتين بناء على رغبة الطلاب.
 
 
 
320182595314547-40740الشعبة-الإسلامية
الشعبة الإسلامية

320182595314563-40741القسم-الأدبي
القسم الأدبي

320182595314563-جدول علمي
جدول علمي

 


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