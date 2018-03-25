ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية بعد التعديل تبدأ 29مايو وتتنهى 1يوليو

ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية بعد التعديل تبدأ 29مايو وتتنهى 1يوليوالأحد، 25 مارس 2018 09:55 ص
الامتحانات الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ بأقسامها: العلمي، والأدبي، وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2017/2018م، والتي ستبدأ بالقسم العلمي يوم الثلاثاء 29/5/2018، بمادتي: الفقه، والديناميكا، وتنتهي يوم الأحد 1/7/2018، بمادتي: الأدب والنصوص،والتفسير .
في حين ستبدأ أعمال امتحانات القسم الأدبي يوم الأربعاء 30/5/2018، بمادتي: الفقه، والمنطق الحديث، على أن تنتهيَ الخميس 28/6/2018، بمادة: اللغة الفرنسية. أمّا الشعبة الإسلامية فستبدأ امتحاناتها الأربعاء 30/5/2018، بمادتي: الفقه، والاقتصاد، وتنتهي الخميس 28/6/2018، بمادتي: التوحيد، والحاسِب الآليّ.
يأتى ذلك تأكيدا لانفرا اليوم السابع بتقديم موعد امتحانات الثانوية يوما وأداء الطلاب مادة فى اليوم بدلا من مادتين بناء على رغبة الطلاب.
الشعبة الإسلامية
القسم الأدبي
جدول علمي
إضافة تعليق
صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة
ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة