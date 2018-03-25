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ننشر تفاصيل استعانة محام بـ5 أشخاص لحرق محكمة الصف بسبب توكيل مزور

الأحد، 25 مارس 2018 03:07 م
ننشر تفاصيل استعانة محام بـ5 أشخاص لحرق محكمة الصف بسبب توكيل مزور مديرية أمن الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف
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حصل اليوم السابع على التفاصيل الكاملة لتورط 6 أشخاص فى حرق غرفة حفظ القضايا بمحكمة الصف بالجيزة، حيث كشفت تحريات الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، أن محامى قدم توكيل مزور فى قضية متداولة امام المحكمة، وعندما اكتشف محامى الخصم الواقعة، قدم للمحكمة ما يفيد التزوير، حيث قرر المحامى المتزور التخلص من القضية بحرق غرفة حفظ القضايا المستأنفة.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المحامى المتهم استعان بعامل تنظيف أحذية، وطلب منه حرق غرفة حفظ القضايا مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، حيث استعان عامل الأحذية بـ4 أشخاص آخرين لمساعدته فى ارتكاب الواقعة، وتسللوا إلى المحكة بالقفز من أعلى السور، وأشعلوا النار بالغرفة وفروا هاربين.

 

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية اعترفوا بارتكاب الجريمة، وذكر مصدر أمنى أن القضية الخاصة بالمحامى المتهم، والتى تحتوى على توكيل مزور لم تتعرض للحرق، وتم التحفظ عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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