ننشر أرقام غرفة عمليات القومى للمرأة لمتابعة الانتخابات الرئاسية







كتب محمود راغب

يطلق المجلس القومى للمرأة، غدا الإثنين، غرفة عمليات بالمجلس وفروعه بالمحافظات، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ومشاركة المرأة فى التصويت، والتدخل لتذليل أى معلومات تمنع مشاركتها فى الانتخابات.

وننشر فيما يلى، أرقام غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية.

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