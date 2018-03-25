ننشر أرقام غرفة عمليات القومى للمرأة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

ننشر أرقام غرفة عمليات القومى للمرأة لمتابعة الانتخابات الرئاسيةالأحد، 25 مارس 2018 11:49 ص
مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يطلق المجلس القومى للمرأة، غدا الإثنين، غرفة عمليات بالمجلس وفروعه بالمحافظات، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ومشاركة المرأة فى التصويت، والتدخل لتذليل أى معلومات تمنع مشاركتها فى الانتخابات.
وننشر فيما يلى، أرقام غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية.
_ الخط الساخن 15115
_ يمكن التواصل على الواتس آب على الأرقام 01099299191 - 01007525600
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