ندوة عن المواطنة وفكر الشباب بمجمع إعلام جنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت جامعة السويس فرع جنوب سيناء اليوم بالتعاون مع مجمع إعلام جنوب سيناء ندوة عن المواطنة وفكر الشباب ،تحت رعاية الدكتور عبد العظيم الشرقاوي رئيس الجامعة بحضور المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هاني صبري المدرس بالجامعة، وعبد الحميد فتحي مدير عام إعلام جنوب سيناء وعدد من طلاب الجامعة وشباب المدارس وبعض منظمات المجتمع المدني

وقال الدكتور إيهاب الحو المدرس بالجامعة أن الندوة تأتي في إطار الأنشطة الشبابية لطلاب الجامعة وفي إطار الإحتفال بأعياد سيناء ، مؤكدا ضرورة المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمصر ،مضيفا بأن الشباب هم ركيزة التنمية وبهم تنهض مصر .

فيما أشار المقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة إلى المؤامرات التي تحاك بمصر وان مصر تتقدم نحو الأفضل ،وبدأت تضع نفسها على الطريق الصحيح والتصدي للإرهاب ومجابهته بتكاتف كل أبناء الشعب المصري.

وثمن عبد الحميد فتحي مدير مجمع الإعلام خلال الندوة على دور الشباب وطالبهم بالخروج للمشاركة السياسية لنثبت للعالم ،أن مصرتتطلع الي الامام ولن تقف عجلة التنمية بها وبسواعد أبناء ها سوف تدحر الإرهاب وان عجلة التنمية في تقدم مستمر بفضل وعي القيادة وبتكاتف الشعب المصري كما وجه التحية لرجال الجيش والشرطة على مايقومون به من تطهير سيناء من الإرهابيين والخوارج

وحث الدكتور هاني صبري الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ،وكيفية تكوين العقلية القادرة على فهم وإدراك الحقائق في ظل ثورة المعلومات ومايعرف بالحرب النفسية وكيفية حماية المواطن المصري من الأفكار غير الهادفة.