نجاة نائب عراقى من محاولة اغتيال فى محافظة ديالى

نجاة نائب عراقى من محاولة اغتيال فى محافظة ديالىالأحد، 25 مارس 2018 03:16 م
القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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نجا النائب عن "ائتلاف العربية" بالعراق رعد الدهلكى، من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه فى محافظة ديالى.
وقال المصدر - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد - إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة موكب النائب رعد الدهلكى قرب سيطرة كنعان أثناء تحرك الموكب من طريق بلدروز باتجاه بعقوبة، مضيفا أن "انفجار العبوة الناسفة لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".
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