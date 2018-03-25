نجاة نائب عراقى من محاولة اغتيال فى محافظة ديالى

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نجا النائب عن "ائتلاف العربية" بالعراق رعد الدهلكى، من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه فى محافظة ديالى.

وقال المصدر - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد - إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة موكب النائب رعد الدهلكى قرب سيطرة كنعان أثناء تحرك الموكب من طريق بلدروز باتجاه بعقوبة، مضيفا أن "انفجار العبوة الناسفة لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".