نادى مستشارى قضايا الدولة: الإرهاب لن يمنعنا عن إتمام الاستحقاق الانتخابى







كتب أحمد إسماعيل

قال بيان صادر من نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، قبيل ساعات معدودة من بداية استحقاق الانتخابات الرئاسية 2018 تأبى يد الإرهاب الأسود أن يمر هذا العرس الديمقراطى دون ارتكاب مذيد من حوادث الغدر والخسة، بتفجير سيارة مفخخة استهدافاً لموكب سيادة اللواء مدير أمن الإسكندرية.

وأضاف بيان مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة إذ ينعى ببالغ الحزن والأسى شهداء هذه العملية الجبانة، فإنه يؤكد على أن هذه العمليات الارهابية الدنيئة لا تزيد الشعب المصرى عامة ورجال القضاء خاصة الا تماسكا واصرارا على اتمام الاستحقاق الانتخابى ادراكاً لكونه الطريق لمصر المستقبل.

كما يعنى بيان مجلس إدارة النادى المستشار أحمد العسقلانى بالنيابة العامة، أول شهداء القضاء فى الاستحقاق الانتخابى الماثل، والذى استشهد بحادث أليم أثناء توجهه لاستلام أوراق العملية الانتخابية.