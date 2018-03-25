نادى قضاة مجلس الدولة يوفر سيارات لنقل المشرفين على الانتخابات







كتب أحمد عبد الهادى

تابعت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة لمتابعة أعضاء النادى المشاركين فى الإشراف على انتخابات الرئاسة 2018 برئاسة المستشار سمير البهى، رئيس مجلس إدارة النادى عملية سفر الزملاء للمحافظات عن طريق الطائرات الحربية التى وفرتها القوات المسلحة وتحركت من مطار شرق القاهرة العسكرى.

وتابعت الغرفة، أنه قد تم تخصيص عدد من السيارات من مجلس الدولة لنقل الزملاء من مقر النادى آلى مطار شرق القاهرة الحربى، وذلك فى إطار التنسيق مع إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة اللذين لم ياليا جهداً للمساعدة فى تذليل أى عقبات أمام السادة الزملاء المشاركين فى هذا الاستحقاق الانتخابى الهام.

ومن جهة أخرى فقد شارك النادى فى تسهيل إجراءات السفر عن طريق توفير تذاكر قطارات لمحافظات الوجه القبلى لمن يرغب من الزملاء، وقام المستشار حمد توفيق عضو مجلس الادارة بتسليمها للزملاء المسافرين للاطمئنان على كل ترتيبات السفر.

وقد قامت غرفة العمليات بالنادى بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى المحافظات لتأمين وصول السادة قضاة مجلس الدولة لاستلام أوراق العملية الانتخابية ثم الوصول لمحال اقامتهم فى هذه المحافظات.

ومن جانب آخر انتهت عمليات تسكين السادة القضاة أعضاء النادى بعد اتمام عمليات التبديل والاعتذار بين الزملاء والتى سمحت بها المفوضية الوطنية للانتخابات لأول مرة وتمت بسهوله ويسر، وقد أشرف عليها المستشار عبد الرءوف خليفة السكرتير العام المساعد للنادى بالتنسيق مع المفوضية.

والغرفة فى انعقاد مستمر حتى انتهاء جميع الزملاء من استلام اأوراق العملية الانتخابية والتسكين فى محل الإقامة استعدادا لبدء عملية التصويت غدا.

الجدير بالذكر أن تشكيل غرفة العمليات جاء على النحو التالى:

المستشار/ سمير يوسف البهى رئيس مجلس الإدارة رئيسا للغرفة.

المستشار/ أيمن عبد الفتاح حجاج أمين الصندوق.

المستشار/ إيهاب نبيل اسماعيل السكرتير العام.

المستشار/ عبدالرءوف خليفة السكرتير العام المساعد.

المستشار/ وائل فرحات عبد العظيم