video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نادى قضاة مجلس الدولة يوفر سيارات لنقل المشرفين على الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 02:16 م
نادى قضاة مجلس الدولة يوفر سيارات لنقل المشرفين على الانتخابات مظاريف الاقتراع لانتخابات الرئاسة ـ أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

تابعت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة لمتابعة أعضاء النادى المشاركين فى الإشراف على انتخابات الرئاسة 2018 برئاسة المستشار سمير البهى، رئيس مجلس إدارة النادى عملية سفر الزملاء للمحافظات عن طريق الطائرات الحربية التى وفرتها القوات المسلحة وتحركت من مطار شرق القاهرة العسكرى.

 

وتابعت الغرفة، أنه قد تم تخصيص عدد من السيارات من مجلس الدولة لنقل الزملاء من مقر النادى آلى مطار شرق القاهرة الحربى، وذلك فى إطار التنسيق مع إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة اللذين لم ياليا جهداً للمساعدة فى تذليل أى عقبات أمام السادة الزملاء المشاركين فى هذا الاستحقاق الانتخابى الهام.

 

ومن جهة أخرى فقد شارك النادى فى تسهيل إجراءات السفر عن طريق توفير تذاكر قطارات لمحافظات الوجه القبلى لمن يرغب من الزملاء، وقام المستشار حمد توفيق عضو مجلس الادارة بتسليمها للزملاء المسافرين للاطمئنان على كل ترتيبات السفر.

 

وقد قامت غرفة العمليات بالنادى بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى المحافظات لتأمين وصول السادة قضاة مجلس الدولة لاستلام أوراق العملية الانتخابية ثم الوصول لمحال اقامتهم فى هذه المحافظات.

 

ومن جانب آخر انتهت عمليات تسكين السادة القضاة أعضاء النادى بعد اتمام عمليات التبديل والاعتذار بين الزملاء والتى سمحت بها المفوضية الوطنية للانتخابات لأول مرة وتمت بسهوله ويسر، وقد أشرف عليها المستشار عبد الرءوف خليفة السكرتير العام المساعد للنادى بالتنسيق مع المفوضية.

 

والغرفة فى انعقاد مستمر حتى انتهاء جميع الزملاء من استلام اأوراق العملية الانتخابية والتسكين فى محل الإقامة استعدادا لبدء عملية التصويت غدا.

 

الجدير بالذكر أن تشكيل غرفة العمليات جاء على النحو التالى:

المستشار/ سمير يوسف البهى رئيس مجلس الإدارة رئيسا للغرفة.

المستشار/ أيمن عبد الفتاح حجاج أمين الصندوق.

المستشار/ إيهاب نبيل اسماعيل السكرتير العام.

المستشار/ عبدالرءوف خليفة السكرتير العام المساعد.

المستشار/ وائل فرحات عبد العظيم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة الأزهر يدعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

مجلس الدولة

الانتخابات الرئاسية

الحوادث

انتخابات مصر

تسكين القضاه

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر 2018

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية 2018

الهيئة الوطنية للانتخابات

المصريين بالخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الرئيس السيسى

موسى مصطفى موسى

الدعاية الانتخابية

الجدول الزمنى للانتخابات

تصويت المصريين فى الخارج




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة