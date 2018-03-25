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نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يمنع صحفيا معتقلا من لقاء محاميه

الأحد، 25 مارس 2018 04:44 م
نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يمنع صحفيا معتقلا من لقاء محاميه قوات الاحتلال الإسرائيلى





أ ش أ
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منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد الصحفى الفلسطينى بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين من اللقاء بمحاميه، وذلك بالتزامن مع جلسة تمديد مقرر لها يوم غد.

وأشار نادى الأسير الفلسطينى إلى أن المعتقل عبد الحق يقبع فى مركز توقيف وتحقيق (بيتح تكفا).. فيما استنكرت المؤسسات الصحفية والرسمية والوطنية فى محافظة نابلس، من جانبها، اعتقال قوات الاحتلال لعبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين.


وطالب مشاركون فى وقفة تضامنية مع الزميل عبد الحق، نظمت اليوم أمام مقر تلفزيون فلسطين فى مدينة نابلس، بالإفراج الفورى عنه.. وقال ممثل نقابة الصحفيين فى نابلس جعفر اشتية "إن الوقفة جاءت للتضامن مع الصحفى عبد الحق واستنكارا لسياسة الاعتقال بحق الصحفيين، الذين ينقلون معاناة شعبهم.. لافتا إلى أن الاحتلال مازال يعتقل نحو 30 صحفيا فى سجونه، وهو مؤشر واضح لاستهداف الجسم الصحفى الفلسطيني".


وبدوره، أكد مدير مكتب وزارة الإعلام فى نابلس ناصر جوابرة ضرورة وقوف المؤسسات الدولية عند مسؤولياتها تجاه ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفيين، الذين يعتبرون الصوت الحر لأبناء شعبهم.. كما استنكر أمين سر حركة فتح بنابلس جهاد رمضان اعتقال عبد الحق المشهود له فى الميدان نقله للحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلى.


جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت عبد الحق أثناء عودته من مشاركته فى دورة إعلامية خارج فلسطين ليتم توقيفه على معبر الكرامة من قبل قوات الاحتلال.


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