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نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعى الأسمرات 3 والشهبة لتطوير المناطق غير الآمنة

الأحد، 25 مارس 2018 10:35 ص
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعى الأسمرات 3 والشهبة لتطوير المناطق غير الآمنة نائب وزير الاسكان يتفقد مشروع الاسمرات والشبهه





كتب أحمد حسن
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مشروعى الأسمرات 3 (7380 وحدة)، والشهبة (1608 وحدات بالمرحلة الأولى)، فى  إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، خلال تفقده لمشروع الأسمرات 3، على ضرورة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمنى المحدد، والمعروض على القيادة السياسية، مؤكداً أنه سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالتمويل بالتنسيق مع محافظ القاهرة.

وأضاف المهندس خالد صديق: تم أيضاً زيارة مشروع الشهبة بحي منشأة ناصر، وتم التأكيد على ضرورة عرض دراسة كاملة لتحديد مداخل ومخارج المشروع، وجميع الأعمال التي تتطلبها التربة لإمكان إنشاء العمارات السكنية.​

 


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