ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها، اليوم الأحد، مغادرة القطار رقم 2446 محمل بـ 1429 طنا قمح و130 سيارة نقل محملة بـ 5993 طنا قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171176 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 24701 طنا .

وفى سياق متصل استقبل الميناء فى الرابعة مساء أمس قطار محمل بـ1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 13300 طن يوريا و4900 طن رمل و1600 طن علف و500 طن رخام.