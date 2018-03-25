ميناء دمياط يستعد لإستقبال وزيرا النقل والبترول لوضع حجر الاساس لعدد من المشروعات







دمياط عبده عبد البارى

تستعد هيئة ميناء دمياط لإستقبال المهندس هشام عرفات وزير النقل و المهندس طارق الملا وزير البترول اللذان سيصلا بعد قليل إلى الميناء و ذلك لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الإستثمارية الكبري بالميناء.

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها أن المشروعات التى سيتم وضع حجر الأساس لها مشروع إقامة مصنع لمشتقات الميثانول تابع لشركة( السويس لمشتقات الميثانول ) ، و رصيف بحري لتصدير منتجات شركة موبكو من اليوريا و الأمونيا ، و أيضا إنشاء محطة متعددة الأغراض لبضائع الصب الجاف و السائل و البضائع العامة .

كما سيقوم وزير النقل برفع العلم علي القاطرتين الجديدتين ( إبراهيم و مختار ) و اللتان إنضمتا حديثا لوحدات أسطول الخدمات البحرية بالميناء ، بالإضافة إلي إفتتاح أحدث مركز للعمليات و إدارة الأزمات بالمواني المصرية .