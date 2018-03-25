ميناء دمياط يستعد لإستقبال وزيرا النقل والبترول لوضع حجر الاساس لعدد من المشروعات

ميناء دمياط يستعد لإستقبال وزيرا النقل والبترول لوضع حجر الاساس لعدد من المشروعاتالأحد، 25 مارس 2018 09:53 ص
المهندس هشام عرفات وزير النقل
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
تستعد هيئة ميناء دمياط لإستقبال المهندس هشام عرفات وزير النقل و المهندس طارق الملا وزير البترول اللذان سيصلا بعد قليل إلى الميناء و ذلك لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الإستثمارية الكبري بالميناء.
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها أن المشروعات التى سيتم وضع حجر الأساس لها مشروع إقامة مصنع لمشتقات الميثانول تابع لشركة( السويس لمشتقات الميثانول ) ، و رصيف بحري لتصدير منتجات شركة موبكو من اليوريا و الأمونيا ، و أيضا إنشاء محطة متعددة الأغراض لبضائع الصب الجاف و السائل و البضائع العامة .
كما سيقوم وزير النقل برفع العلم علي القاطرتين الجديدتين ( إبراهيم و مختار ) و اللتان إنضمتا حديثا لوحدات أسطول الخدمات البحرية بالميناء ، بالإضافة إلي إفتتاح أحدث مركز للعمليات و إدارة الأزمات بالمواني المصرية .
إضافة تعليق
صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة
ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة